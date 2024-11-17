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  4. MasterChef'te kaşık atıldı! 150 bin lira kazanan Onur'un o anları sosyal medyada gündem oldu

MasterChef'te kaşık atıldı! 150 bin lira kazanan Onur'un o anları sosyal medyada gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 07:17
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MasterChef Türkiye'de 150 bin TL için yarışan yarışmacılar en güzel Kadınbudu Köfte'yi yapmak için çabaladı. Yarışmada Onur'un yemeğine şefler kaşık atarken sosyal medyada da o anlar konuşuldu.

MasterChef Türkiye 16 Kasım akşamı yine heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılar 150 bin TL'yi kazanmak için yarıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef ilk üç eleme adayı Mavi takımdan Eda, Muratcan ve Ezgi olmuştu. Son yarışmada ise Kırmızı takımdan Alper eleme potasına dahil oldu.

İki etaptan oluşan yarışmada ilk etapta yarışmacılar en güzel 'Kadınbudu Köfte'yi yapmak için yarıştı.

İlk etabın birincisi Emre olurken ikinci etapta yarışmacılara acı biber ve çikolata verildi. Yaratıcılık tabağında 6 kişi arasından ilk ayrılan Alper oldu.

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En iyi tabağı yaparak şeflerin kaşık attığı isim ise adından sık sık söz ettiren Onur oldu. MasterChef Onur aynı zamanda 150 bin TL'lik ödülün sahibi de oldu. Danilo Şef 30 dakikada muhteşem bir tabak çıkaran Onur'a "Bu süre içinde ben daha iyi bir tabak yapamazdım" dedi.

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Şeflerin Onur'a kaşık atması sosyal medyada da çok konuşuldu. Onur başarısını arkadaşlarının yanına giderek kutladı. O anlarda ise sık sık beraber anılan Beyza'ya sarılan Onur sosyal medyada gündeme geldi.

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BEYZA İLE SARILMA ANINA YORUMLAR GECİKMEDİ

Onur'un kaşık aldıktan sonra arkadaşlarının yanına çıktığı anlarda Beyza ile sarılmasına dair pek çok yorum yapıldı. Sık sık yakıştırılan çiftin o anları sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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