Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Toplantımızda ülkemizde ve dünya siyasetindeki önemli gelişmeleri ele aldık. Global ekonominin kabuk değiştirdiği ortamda Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projeleri değerlendirdik. Hükümet olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin sanayisini, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir."

"KIZILELMA TSK envanterine girdi. İnsansız savaş uçağını envanterine katan dünyada ilk ülke oldu."