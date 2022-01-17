Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi çok ünlü oyuncu çıktı!

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilen dizide Safiye'nin sevdiği adamı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Benim İçin Üzülme, Muhtemeşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol alan Öngel'in yıldızı asıl Masumlar Apartmanı ile parladı. Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'in ünlü oyuncusu çıktı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteriyle beğeni toplayan Tansel Öngel, özel hayatı ile de merak ediliyor. Sevilen dizide Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'nın partneri Öngel'in esi eşi bakın kim çıktı.

Tansel Önge'in eski eşi, şimdilerde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder çıktı.



3 YIL SÜRDÜ

2007 yılında hayatlarını birleştiren çift, mutlu bir evlilik sürdüremedi. 3 yılın sonunda boşanma kararı alan Özge Özder ve Tansel Öngel, yollarını ayırdı. Özge Özder, Tansel Öngel'den boşandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bizim Tansel ile bir problemimiz yok. Üniversite mezunu insanlarız, ona yakışır bir şekilde davranıyoruz" demişti.

Daha önce 'Dudaktan Kalbe', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Mucize Doktor' gibi dizilerde rol alan oyuncu Özge Özder, Instagram hesabından eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile verdiği pozlarla dikkat çekiyor.