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Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi çok ünlü oyuncu çıktı!

17.01.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Tansel Öngel'in eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Öngel, son dönemlerde en konuşulan diziler arasında yer alan Sadakatsiz'de rol alan ünlü oyuncusuyla meğer daha önce tam 3 yıl evli kalmış. 45 yaşındaki yakışıklı oyuncunun eski eşi, Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder. Özder, şimdilerde bir çocuk sahibi ve mutlu bir evlilik yaşıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilen dizide Safiye'nin sevdiği adamı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Benim İçin Üzülme, Muhtemeşem Yüzyıl, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol alan Öngel'in yıldızı asıl Masumlar Apartmanı ile parladı. Öngel'in eski eşi Sadakatsiz'in ünlü oyuncusu çıktı.

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Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteriyle beğeni toplayan Tansel Öngel, özel hayatı ile de merak ediliyor. Sevilen dizide Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'nın partneri Öngel'in esi eşi bakın kim çıktı.

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Tansel Önge'in eski eşi, şimdilerde reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder çıktı.
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3 YIL SÜRDÜ

2007 yılında hayatlarını birleştiren çift, mutlu bir evlilik sürdüremedi. 3 yılın sonunda boşanma kararı alan Özge Özder ve Tansel Öngel, yollarını ayırdı. Özge Özder, Tansel Öngel'den boşandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bizim Tansel ile bir problemimiz yok. Üniversite mezunu insanlarız, ona yakışır bir şekilde davranıyoruz" demişti.

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Daha önce 'Dudaktan Kalbe', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Mucize Doktor' gibi dizilerde rol alan oyuncu Özge Özder, Instagram hesabından eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna ile verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

ONLAR ESKİDEN EVLİYDİ

Pamela Spence katıldığı radyo programından bilinmeyen evliliğini açıkladı.

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'O EVLENMEMİZİ ÇOK İSTİYORDU'
Yasemin Şefik'in "Yıllar önce bir evlilik yapmışsın" yorumu üzerine; "Evet 19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Özder
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