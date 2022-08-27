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Mauro Icardi, Evander, Andrea Belotti derken Galatasaray'da büyük sürpriz! İki yerli yıldız için imza planı...

27.08.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Taraftarlar başta santrfor transferi ve Mauro Icardi ismi üzerine gözünü dikmişken, sarı - kırmızılılarda sürpriz bir gelişme meydana geldi. Aslan, Medipol Başakşehir'den Ömer Ali Şahiner ve Corendon Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın transferleri için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray'da bu hedef doğrultusunda takıma birçok yeni isim katılmıştı. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda taraftarlar; Mauro Icardi transferini beklerken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kadrosunu yerli oyuncularla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme iki isim geldi.

ÖMER ALİ ŞAHİNER PLANI

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Galatasaray'ın rotasyonu genişletmek amacıyla Medipol Başakşehir'de forma giyen Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Sağ bek ve sağ kanat mevkilerinde forma giyen Şahiner için teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıkması halinde sarı - kırmızılıların hemen harekete geçerek transferi bitirmek istediği belirtildi.

EFECAN KARACA İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

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Ayrıca Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor'un da istediği Karaca için Alanyaspor'un 1,5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.

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