Mauro Icardi, Evander, Andrea Belotti derken Galatasaray'da büyük sürpriz! İki yerli yıldız için imza planı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray'da bu hedef doğrultusunda takıma birçok yeni isim katılmıştı. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda taraftarlar; Mauro Icardi transferini beklerken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kadrosunu yerli oyuncularla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme iki isim geldi.

ÖMER ALİ ŞAHİNER PLANI

Galatasaray'ın rotasyonu genişletmek amacıyla Medipol Başakşehir'de forma giyen Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Sağ bek ve sağ kanat mevkilerinde forma giyen Şahiner için teknik direktör Okan Buruk'tan onay çıkması halinde sarı - kırmızılıların hemen harekete geçerek transferi bitirmek istediği belirtildi.

EFECAN KARACA İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Ayrıca Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor'un da istediği Karaca için Alanyaspor'un 1,5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.