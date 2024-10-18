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Mavi Mağara galasında Lucas Torreira sevgilisi Devrim Özkan'ı yalnız bırakmadı! Öperek destek oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.10.2024 07:22
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Lucas Torreira, Mavi Mağara’da rol alan sevgilisi Devrim Özkan’ı filmin galasında yalnız bırakmadı. Filmde Özkan'ın partneri Kerem Bürsin ile olan sahneleri çok konuşulmuştu.

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrolünü paylaştığı Mavi Mağara filminin galası geçtiğimiz akşam yapıldı. Devrim Özkan'ın galada sevgilisi Lucas Torreira ile öpüştüğü anlar fanları tarafından defalarca paylaştı.

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"İYİ Kİ SEN" YANITI

Kerem Bürsin'in senaryosunu Osman Kaya ile birlikte kaleme aldığı romantik dram, sevilen oyuncunun senarist olarak da dahil olduğu ilk proje olarak dikkat çekiyor.

Devrim Özkan ve Kerem Bürsin'in partner olduğu film merakla beklenirken gala da geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Devrim Özkan başrolünü Kerem Bürsin‘le paylaştığı Mavi Mağara filminin galasında güzelliği ve şıklığıyla dikkat çekti. Gün boyu galanın yapıldığı alanda röportaj veren ve çekim yapan Özkan’a akşam galada sevgilisi ünlü futbolcu Lucas Torreria da eşlik etti.

Devrim Özkan film gösterimi sonrası sevgilisini sarılıp öptü. Torreira, galada Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı.

Devrim Özkan sevgilisinin paylaşımına "İyi ki sen" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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