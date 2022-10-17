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"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

17.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizleri koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitimler ve etkinliklerin yapılacağı Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü, Tekirdağ'da ziyarete açıldı. - DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk: - "Burada çevre derslerini robotik kodlama ile birleştiriyoruz. Bununla birlikte çocuklar, denizleri nasıl koruyacakları yönünde eğitimlerini pekiştirecekler"

TEKİRDAĞ (AA) - DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, denizleri koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitimler ve etkinliklerin yapılacağı Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü'nü 60 bin öğrenciyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Garanti BBVA'nın iş birliğiyle yürütülen, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi devam ediyor.

Proje kapsamındaki Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü Süleymanpaşa ilçesi Hasan Ali Yücel Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, AA muhabirine, eğitimlerin sonunda 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Denizlerin, alınan iki nefesten birini sağladığını belirten Öztürk, "O yüzden bu görevimiz ve otobüs çok önemli. Çocuklar gelecekte denizleri nasıl koruyacaklarını belirliyorlar. Birlikte şahane hikayeler yazıyoruz. Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Denizlere çok şey borçluyuz. Karada ormanlar var ise denizin içerisinde daha büyük ormanlar var. Çocuklar mavi ormanları öğrenecek. Onlar bize nefesimizi veriyor. O yüzden denizlerimizi temiz tutmalıyız." dedi.

Otobüsün ikinci yıl faaliyetlerine İstanbul'dan başladığını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Şimdi Tekirdağ'dayız. Önümüzdeki hafta Çanakkale'de olacağız. Burada çevre derslerini robotik kodlama ile birleştiriyoruz. Çevre dersinde çocuklar ilk defa hayatlarında robot görüyor. 3 boyutlu yazıcıyı görecekler. Bununla birlikte çocuklar denizleri nasıl koruyacakları yönünde eğitimlerini pekiştirecekler. Eğitimlerin sonunda 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Dünyayı çocuklarımız kurtaracak. Dünyayı kirleten son nesiliz inşallah."

Öztürk, geçen yıl 21 bin öğrenciye ulaştıklarını dile getirdi.

- "Marmara'ya sahip çıkacak olan bizim çocuklarımız ve gençlerimiz"

Marmara Denizi'nde geçen yıl müsilaj sorunu yaşandığını anımsatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine Marmara Belediyeler Birliği üyeleri ve Çevre Bakanlığı bir araya geldi. Bu kurulda yer alan tek STK olan DenizTemiz Derneği/TURMEPA için bir görev belirlendi. Farkındalığı arttırmak ve eğitimler düzenlemek... Marmara'ya sahip çıkacak olan bizim çocuklarımız ve gençlerimiz. Biz onlara nasıl teslim edeceğiz, çocukları ve gençlerimizde bilgilendirmemiz lazım. Bu sene 15 bin öğrenciye ulaşacağız. Genelde yaklaşık bin 500 öğretmene ulaşmış oluyoruz. Öğretmenlere ulaşmayı çok önemsiyoruz. Marmara Denizi etrafında 25 milyon nüfus bulunuyor. Gençleri hedeflediğimizde bu sayı katlanacak. 28 yıldır bunun eğitimini veriyoruz. 28 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı ile çevre derslerinin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza aktarıyoruz. EBA'da konuyla ilgili 18 tanıtım filmi olan tek STK'yız. İklim değişikliği ve nasıl mücadele edeceğimizi anlatan filmler hazırladık."

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

- Denizleri koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitimler ve etkinliklerin yapılacağı Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü, Tekirdağ'da ziyarete açıldı. - DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk: - "Burada çevre derslerini

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

"Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü" 60 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

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