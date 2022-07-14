YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

14.07.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, Kurban Bayramı sonrası devam eden tatilde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde adrenalin tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

- "İnsanlar doğanın güzelliklerini gökyüzünden izliyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en güzel adreslerden olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, gökyüzüyle buluşmak isteyenlerin bayramda yoğun şekilde bölgeye geldiğini ifade ederek, "Tekirdağ, İstanbul'a yakın olmanın avantajlarını yaşıyor. İnsanlar buraya gelince deniz, doğa, gökyüzü, birbirinden güzel yemekler ve bir çok şeyin tadını çıkarıyor. Bayram tatilinde denizin yanı sıra ziyaretçiler adrenalin dolu yamaç paraşütünü de çokça tercih ediyor. İnsanlar doğanın güzelliklerini gökyüzünden izliyor. Buraya gelen herkes buradan güzel anılarla mutlu bir şekilde ayrılıyor. Uçmakdere ziyaretçilere mavi ve yeşilin tadını gökyüzünden çıkartma imkanı sunuyor." diye konuştu.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'ye ilginin her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Aksoy, tatil süresince özellikle İstanbul ve yakın illerden uçuş için çok sayıda kişinin geldiğini belirterek, "Tatil sürecindeki uçuş yoğunluğundan dolayı 'yorulduk' diyebiliriz. Paraşüt uçuşlarımız hala devam ediyor. İnsanlar burada gökyüzüyle buluşmanın tadını çıkarıyor." diye konuştu.

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ paraşüt

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:43
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:49
Yatsı
22:35
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.