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SON DAKİKA: "Maxi Gomez Trabzonspor'da!" Geliş tarihi belli oldu, Fenerbahçe...

31.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer Kopenhag'a dönen golcü ismi Cornelius'un yerini doldurmak için çalışmalarını hızlandırırken oldukça dikkat çeken bir isim gündeme geldi. İspanyol haber kaynağı AS'ın haberine göre Trabzonspor uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Maxi Gomez ile anlaştı. İşte detaylar...

Maxi Gomez

Maxi Gomez

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Valencia
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken şu ana dek Naci Ünüvar, Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Montasser Lahtimi, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen ve Jean-Philippe Gbamin transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

Bordo-mavili ekip transfer temaslarını da sürdürürken, Cornelius ayrılığının ardından özellikle forvet bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ!

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Trabzonsporlu kurmaylar çalışmalarına devam ederken çok konuşulacak bir isim gündeme geldi. İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından AS'ın haberinde göre; Maxi Gomez için şartları soran Trabzonspor'a Valencia Kulübü, Fenerbahçe ile anlaşılan şartları birebir talep etti. Buna göre İspanyollar, Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti. Trabzonspor yönetimi, bu cevabı kabul etti ve anlaşmaya vardı. Ardından bordo mavililer, Maxi Gomez ile görüşmeye başladı. Maxi Gomez, Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme talep etti. Trabzonspor, bu talepleri de kabul etti.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

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Uruguaylı forvetin, perşembe sabahı ilk uçakla Trabzon'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'a imza atacağı kaydedildi.

3 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

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Teknik direktör Gattuso, La Liga'da oynanan ilk 3 maçta da öğrencisini kadroya aldı ve süre verdi. Maxi Gomez, ilk hafta Girona karşısında 16 dakika sahada kaldı, ikinci hafta Athletic mücadelesinde 17. dakikada sakatlanan Duro'nun yerine oyuna girdi, son Atletico Madrid maçında ise yine 16 dakika oynadı. 2019 yılından bu yana Valencia forması giyen 26 yaşındaki Maxi Gomez, İspanyol ekibi ile çıktığı 109 maçta 23 gol 5 asistlik katkı sağladı.

MAXI GOMEZ FOTOĞRAFLARI

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