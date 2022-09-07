Mbappe 'fikrim yok' dedi, Galtier dalga geçti! Tepkiler çığ gibi "Uyanın beyler"

Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain ülkenin gündemine oturdu. Ligue 1'in güçlü kulübü ligde son olarak oynanan Nantes karşılaşmasına takım olarak özel jetle gittikleri için eleştiri oklarının hedefi oldu. Fransız politikacılarsa kulübün çevre konusunda daha hassas olması gerektiğini belirtti. Pazar günü ülkenin batısındaki Nantes kentinde deplasmana giden PSG, oradan 3-0 galip dönmüştü.

"TRENLE GİDİN..."

Tartışma Fransa’nın ulusal tren şirketi SNCF’nin kıdemli bir yöneticisinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla başladı: “Paris’ten Nantes’a TGV (hızlı tren) ile gitmek iki saatten az sürüyor. Bir TGV trenimizi sizin ihtiyaçlarınıza göre hazırlayabiliriz. Bu bizim ortak çıkarlarımıza da hizmet eder: Güvenlik, hız ve ekolojik seyahat.”

"FİKRİM YOK"

Pazartesi günkü basın toplantısında bu soru sorulduğunda Mbappe ve Galtier birbirlerine baktı, Mbappe birden gülmeye başladı. Galtier ise “Bu sorunun sorulacağını biliyordum” dedi ve ekledi: “Dürüst olmak gerekirse, seyahatlerimizi ayarlayan şirketle bu sabah konuştuk ve kara yelkenlisiyle seyahat etme seçeneğini inceliyoruz.” Soru Mbappe’ye de yöneltilince yıldız futbolcu bu konuda bir fikri olmadığını söyledi. İkilinin videosu sosyal medyada viral olurken çevreciler ve siyasetçilerden çok sayıda tepki geldi.

"UYANIN BEYLER"

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, “Gerçekten böyle mi cevap veriyorsunuz? Uyanın beyler!” derken Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera “Bundan daha sorumlu yanıtlara alışkınız” dedi. Maliye Bakanı Bruno Le Marie ise “Mbappe’ye bayılıyorum. Hepimiz yanlış zamanlarda gülebiliriz ve Mbappe de gerçekten çok yanlış bir zamanda güldü” dedi ve ekledi: “İklim değişikliğini hepimiz ciddiye almalıyız.”

"YAKIŞIKSIZ"

Le Marie, Galtier’nin ironisinin ise yakışıksız olduğunu söyledi. PSG henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Özel jetlerin kullanımı hem Fransa’da hem de diğer ülkelerde tartışma konusu. Bu yaz pek çok ülkenin sıcak hava dalgaları, kuraklık ve sellerle mücadele ederken sosyal medya kullanıcıları özel jet kullanımını eleştiriyor.

İNGİLTERE'DE DE YAŞANDI!

Kara yelkenlilerinin paraşütlü versiyonları da bulunuyor İngiltere’de de Premier Lig kulüpleri sık sık ülke içinde uçuyor. Arsenal 2015’te Norwich’e 14 dakikalık uçuşları nedeniyle, Tottenham da aynı yıl Bournemouth’a 20 dakikalık uçuşları nedeniyle eleştirilmişti.