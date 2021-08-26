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Mbappe'nin bonservis bedeli 220 milyon Euro

26.08.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'den ayrılmak istediği bilinen Kylian Mbappe için belirlenen bonservis bedeli belli oldu.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan Kylian Mbappe için Real Madrid'den aldığı 160 milyon Euro'luk teklifi reddeden PSG'nin belirlediği bonservis bedelinin 220 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

Le Parisien'in haberine göre Mbappe'nin sezon sonunda serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasını dahi göze alan PSG'nin Mbappe için 220 milyon Euroluk bonservis belirlediği kaydedildi.

PSG'nin 2017'de Barcelona'dan transfer ettiği Neymar için ödediği 222 milyon Euro'ya yakın bir bedel belirlediği Mbappe için Real Madrid kulübüyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü geçtiğimiz gün dünya basınına yansımıştı.

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, PSG'ye Mbappe için tekliflerini ilettiklerini belirttiği açıklamasında, "Paris Saint Germain, Kylian Mbappe için teklifimize zaten cevap verdi ve verdikleri cevap kabaydı" diyerek görüşmelerin tıkandığı noktayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

(SPORX)

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