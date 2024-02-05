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MEB'den müfredat değişikliği kararı: Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5 sınıf ve 9. sınıf...

05.02.2024 06:42 | Son Güncelleme:
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MEB'den yeni müfredat kararı... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda müfredat değişikliği için sona gelindiğini duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni müfredatla birlikte dersler sadeleşirken, beceri eğitimleri öne çıkacak. Söz konusu yeni müfredat ilk olarak anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Bize ait, bizim değerlerimiz ile inşa edilmiş bir müfredat" diye konuştu.

MEB müfredat değişikliği kararı aldı, Bakan Yusuf Tekin'in açıklaması sonrası okullarda uygulanacak yeni müfredatın nasıl olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli 'Yeni müfredat nasıl olacak? Yeni müfredatta neler var? Hangi konular var? Yeni müfredat hangi sınıflarda ne zaman uygulanacak?" sorularına yanıt ararken, bazı detaylarda netleşti. Yeni müfredatla birlikte derslerin sadeleşeceği öğrenilirken, beceri eğitimleri gelecek. Öte yandan söz konusu müfredatın yeni dönemde hangi sınıflarda uygulanacağı da belli oldu. İşte detaylar...Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Günün Önemli Manşetleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın en kapsamlı müfredat değişikliğinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz yıl müfredat değişikliği üzerinde hazırlık yaptıklarını açıklamıştı. O hazırlıklar tamamlanmak üzere.

OKULLARDA DERSLER SADELEŞİYOR

OKULLARDA DERSLER SADELEŞİYOR

Yapılan planlamaya göre; dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor. Gelecek yıl eğitime beceri ve analitik düşünmeyi sağlayacak dersler eklenecek.

"BİZE AİT, BİZİM DEĞERLERİMİZ İLE İNŞA EDİLMİŞ"

"BİZE AİT, BİZİM DEĞERLERİMİZ İLE İNŞA EDİLMİŞ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; müfredat değişikliğinin tamamlandığını ve yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı;


"Müfredat dediğimiz şey çok dinamik olmalı. Sürekli güncellenmeli çünkü içinde yaşadığımız dönem gerçekten çok hızlı değişiyor. Bu anlmada bizim yaptığımız şey ise ciddi anlamda bir müfredat değişikliği. Ana paradigmasından tutun bize ait, bizim değerlerimiz ile inşa edilmiş."

"Mottosu 'iyi insan yetiştirmek' olan bizim referans değerlerimizin, iyi insan olmanın niteliklerinin içerisinde barındırdııldığı, bütün kurgunun buna göre dizayn edildiği ve çocuklarımızın pedagıjik gelişmelerine uygun bir biçimde, hem de sınıf seviyesi bazında kapasitelerine uygun bir biçimde dizayn edilen bir eğitim öğretimn programından bahsediyoruz."

"DAHA AZ BİLGİ, DAHA ÇOK ANALİTİK DÜŞÜNME"

"DAHA AZ BİLGİ, DAHA ÇOK ANALİTİK DÜŞÜNME"

Bakan Tekin, "Büyük oranda seyreltmelerin olduğu, ders yükünün içerikteki bilgi yükleyici ifadelerin büyük oranda azaltıldığı, daha az bilgi, daha çok analitik düşünme, yorumlama ve kendisini ifade edebilme üzerine kurgulanan bir müfredatı önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız." diye konuştu.

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meb müfredat yusuf tekin
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