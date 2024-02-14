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  4. MEB'den öğrencileri üzecek 'Hollanda' formülü! Okul 200 güne çıkıyor, tatil süresi kısalıyor! Ara tatil kaldırılacak mı? derken... Olan yaz tatiline oldu

MEB'den öğrencileri üzecek 'Hollanda' formülü! Okul 200 güne çıkıyor, tatil süresi kısalıyor! Ara tatil kaldırılacak mı? derken... Olan yaz tatiline oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.02.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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MEB tatil süresini kısaltıyor, okul 200 güne çıkıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi ilgilendiren haber bir anda gündem yarattı. Ara tatil kaldırılacak mı? sorusuna yanıt aranırken, öğrenciler için hem iyi hem kötü haber geldi. MEB kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakanlık Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatil uygulamasına devam etme kararı alırken, yaz tatilinin ise kısaltılmasına yönelik çalışma başlattı. Hollanda detayı ise dikkat çekti.

MEB'in tatil kararı bir anda milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin ana gündem maddelerinden biri oldu. Kasım ve Naisan aylarında uygulanan birer haftalık ara tatil uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz tatil ve okul süresiyle ilgili çalışma yaptığı ortaya çıktı. MEB'in tatil kararıyla ilgili elde ettiği bilgileri paylaşan Habertürk Muhabiri Dicle Topçu, "Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren karar Milli Eğitim Bakanlığı’nın masasında bekliyor. Edinilen bilgiye göre uzun süredir devam eden ara tatil devam edecek mi etmeyecek mi tartışmaları sürüyordu." dedi.

Günün Önemli Manşetleri

ARA TATİL KALDIRILIYOR MU? DEVAM EDECEK Mİ?

ARA TATİL KALDIRILIYOR MU? DEVAM EDECEK Mİ?

Söz konusu ara tatil uygulamasının devam edeceğini belirten Topçu, "Nisan ve Kasım ayında ara tatiller devam edecek" diye konuştu.

Bakanlığın, masasında ise okul süresinin uzatılması ve yaz tatilinin kısaltılması olduğu ortaya çıktı. "Nisan ve Kasım ayında ara tatiller devam edecek fakat okul günü uzayacak yani tatiller devam edecek ama öğrencilerin okula gitme süresi uzayacak." diyen Topçu, detayları da paylaştı.

"OKULLAR 180 GÜNDEN 200 GÜNE ÇIKACAK"

"OKULLAR 180 GÜNDEN 200 GÜNE ÇIKACAK"

Habertürk Muhabiri Topçu canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Peki bu nasıl olacak? Bakanlığın masasında olan bu çalışma ile 180 gün olan eğitim öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması planlanıyor. Toplamda öğrencilerin eğitim öğretim iş günü yaz tatilinden kısalacak ve öğrenciler böylelikle daha çok okula gidecekler."

"160 GÜNE KADAR DÜŞÜYORDU"

"160 GÜNE KADAR DÜŞÜYORDU"

"Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler toplamda 180 gün okula gidiyor ancak bu süre kar tatilleri hava muhalefetleri gibi sebeplerle bazen kısalabiliyor. Ancak okul başladıktan ve bittikten sonraki o bir haftalar da verimsiz olduğu için 180 gün olan gün sayısı 160 güne kadar düşebiliyor."

"GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEK ALINACAK"

"GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEK ALINACAK"

"Bu çalışmada gelişmiş ülkeler örnek alınacak. Gelişmiş ülkelerde de bu gün sayısı 200 günün üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı da bu doğrultuda çalışmalarını yürütüyor."

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

"Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasının devam etmesi planlanırken 180 gün olan eğitim öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması için Bakanlık bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Gözler bu noktada MEB’de…"

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Hollanda ara tatil okul Yaz tatili meb
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