MEB'den öğrencileri üzecek 'Hollanda' formülü! Okul 200 güne çıkıyor, tatil süresi kısalıyor! Ara tatil kaldırılacak mı? derken... Olan yaz tatiline oldu

MEB'in tatil kararı bir anda milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin ana gündem maddelerinden biri oldu. Kasım ve Naisan aylarında uygulanan birer haftalık ara tatil uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz tatil ve okul süresiyle ilgili çalışma yaptığı ortaya çıktı. MEB'in tatil kararıyla ilgili elde ettiği bilgileri paylaşan Habertürk Muhabiri Dicle Topçu, "Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren karar Milli Eğitim Bakanlığı’nın masasında bekliyor. Edinilen bilgiye göre uzun süredir devam eden ara tatil devam edecek mi etmeyecek mi tartışmaları sürüyordu." dedi.



