SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Medipol Başakşehir Antwerp ile 1-1 berabere kaldı, son dakikalarda yıkıldı! Mesut Özil ilk kez...

Medipol Başakşehir Antwerp ile 1-1 berabere kaldı, son dakikalarda yıkıldı! Mesut Özil ilk kez...

18.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde heyecan play-off turu ilk mücadelesi ile devam ediyor. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma temsilcimizin son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, play-off turu ilk maçında Belçika'nın köklü kulüplerinden Royal Antwerp'i sahasında konuk etti. Maccabi Netanya ve Breidablik'i eleyerek play-off'a yükselmeyi başaran temsilcimiz, Belçika ekibi ile mücadelenin 54. dakikasında M. Chouiar'ın ayağından gelen 1-0 öne geçerken bu gole yanıt 87. dakikada Almeida'dan geldi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

3 DEĞİŞİKLİK!

990d6e50-a391-4b88-a4f2-3db7f331c811

Teknik direktör Emre Belözoğlu, 3. eleme turu rövanşında Breidablik ile oynanan rövanş karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba ve Deniz Türüç'ün yerine Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Münir'e ilk 11'de şans verdi. Belözoğlu takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

MESUT ÖZİL İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

a303fdbc-c822-481e-85f2-4eb6497fd677

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Antwerp karşılaşmasında turuncu-lacivertli takımın yedekleri arasında yer alan Mesut, forma şansı bulamazken karşılaşmayı kulübede tamamladı. Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Mesut dışında, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yer aldı.

ANTWERP'TE FREY İLK 11'DE

gjhgjh

Belçika ekibinde 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michael Frey de yer aldı. Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, Frey'e ilk 11'de şans verdi. Belçika ekibinde, Fenerbahçe'nin bir başka eski oyuncusu Vincent Janssen ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Antwerp'i desteklemek için yaklaşık 150 Belçikalı taraftar da tribünde yer aldı.

RÖVANŞ 25 AĞUSTOS'TA!

0206fac0-8fc3-4dae-902b-aeedd5e5d551

Eşleşmenin rövanş mücadelesi, 25 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te Belçika'da oynanacak. Her türlü beraberlik karşılaşmayı uzatmaya götürürken, her türlü galibiyet de temsilcimize turu getirecek.

Başakşehir - Antwerp maçından kareler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Denayer'i Beşiktaş bitiriyor! Tesislere geldi...

Denayer'i Beşiktaş bitiriyor! Tesislere geldi...

Cristiano Ronaldo'nun dünyası başına yıkıldı!

Cristiano Ronaldo'nun dünyası başına yıkıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.