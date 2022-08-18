Medipol Başakşehir Antwerp ile 1-1 berabere kaldı, son dakikalarda yıkıldı! Mesut Özil ilk kez...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, play-off turu ilk maçında Belçika'nın köklü kulüplerinden Royal Antwerp'i sahasında konuk etti. Maccabi Netanya ve Breidablik'i eleyerek play-off'a yükselmeyi başaran temsilcimiz, Belçika ekibi ile mücadelenin 54. dakikasında M. Chouiar'ın ayağından gelen 1-0 öne geçerken bu gole yanıt 87. dakikada Almeida'dan geldi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

3 DEĞİŞİKLİK!

Teknik direktör Emre Belözoğlu, 3. eleme turu rövanşında Breidablik ile oynanan rövanş karşılaşmasına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, karşılaşmada Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba ve Deniz Türüç'ün yerine Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Münir'e ilk 11'de şans verdi. Belözoğlu takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Münir ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

MESUT ÖZİL İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Antwerp karşılaşmasında turuncu-lacivertli takımın yedekleri arasında yer alan Mesut, forma şansı bulamazken karşılaşmayı kulübede tamamladı. Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Mesut dışında, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yer aldı.

ANTWERP'TE FREY İLK 11'DE

Belçika ekibinde 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michael Frey de yer aldı. Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, Frey'e ilk 11'de şans verdi. Belçika ekibinde, Fenerbahçe'nin bir başka eski oyuncusu Vincent Janssen ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Antwerp'i desteklemek için yaklaşık 150 Belçikalı taraftar da tribünde yer aldı.

RÖVANŞ 25 AĞUSTOS'TA!

Eşleşmenin rövanş mücadelesi, 25 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te Belçika'da oynanacak. Her türlü beraberlik karşılaşmayı uzatmaya götürürken, her türlü galibiyet de temsilcimize turu getirecek.