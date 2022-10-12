YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

12.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığını atlatan Leo Duarte'nin takımla çalışmalara başladığı antrenmana Mesut Özil ile Şener Özbayraklı katılmadı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın Letonya'nın RFS takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma ve pas çalışma yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise RFS müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlığını atlatan Leo Duarte takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları bulunan Mesut Özil ile Şener Özbayraklı çalışmaya katılmadı.

A Grubu'nda geride kalan 3 maç sonunda 7 puanla lider durumdaki Medipol Başakşehir, yarın saat 19.45'te başlayacak mücadelede 2 puanla son sıradaki RFS'yi konuk edecek.

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

- Sakatlığını atlatan Leo Duarte'nin takımla çalışmalara başladığı antrenmana Mesut Özil ile Şener Özbayraklı katılmadı

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Danijel Aleksic Emre Belözoğlu UEFA Avrupa Konferans Ligi a grubu futbol medipol başakşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.