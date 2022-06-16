96,8 metre uzunluğundaki yatta, helikopter ve pisti ile büyük bir yüzme havuzu da yer alıyor.

Turistler tarafından körfezden limana geçişi ilgiyle izlenen "Vava 2", 6 güverteli, çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonuna sahip. 30 mürettebatı bulunan, 22 misafiri ağırlayan mega yatın, 11 lüks kabini bulunuyor.

Mega yat "Vava 2" Marmaris'te

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