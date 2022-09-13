Meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Kerem'in gol sevincinin sırrı

Süper Lig'in 6. haftasını Kasımpaşa karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle 3 puanla kapatan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk 6 haftasının sonunda topladığı 13 puanla 4. sırada yer alırken, bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan genç oyuncu Kerem Aktürokğlu son maçtaki performansıyla parmak ısırttı.

GERÇEK BAMBAŞKAYMIŞ!

Kasımpaşa karşısında iyi oyununu 2 müthiş golle süsleyen Aktürkoğlu, attığı gollerin ardından klasikleşen 'Harry Potter' sevinci yerine, el öpme hareketi yapmıştı. Aktürkoğlu'nun bu sevincinin nedeni sosyal medyada merak konusu olurken, karşılaşmanın ardından o hareketin sebebi ortaya çıktı. Kerem'in bu sevincinin, babasına bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

"GOLÜNÜ ATACAKSIN"

Hafta boyunca oğluna moral vermeye çalışan baba Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun maçtan hemen önce Kerem'e, "Bugün sakin oyna, golünü atacaksın" dediği, genç yıldızın da fileleri havalandırdıktan sonra bu sözü hatırladığı bildirildi.

MAÇTAN SONRA ARADI

Kerem'in maçtan sonra da hemen babasını aradığı ve desteği için kendisine teşekkür ettiği öğrenildi.