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  4. Meğer her şey bu yüzdenmiş! Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı...

Meğer her şey bu yüzdenmiş! Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı...

03.10.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve hanesine 1 puan daha eklemişti. Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan ve 14 puanla 7. sırada yer alan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un bazı futbolculara verdiği forma süresi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Portekizli çalıştırıcının kararının arkasında yatan nedenler belli oldu...

Fenerbahçe’de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi. Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor. Emre Mor her ne kadar değişmeli olarak sahadaki yerini alsa da teknik direktör Jesus, Miha Zajc ile Arda Güler'i yedek kulübesinde unuttu.

NEDEN KULÜBEDELER?

KONYASPOR MAÇINDA ARDA OYNAMADI

KONYASPOR MAÇINDA ARDA OYNAMADI
Sarı-lacivertlilerin aldığı tek mağlubiyet olan Konyaspor maçında Arda Güler yedekler arasında yer alırken maçta forma bulamadı. Bu maçta Zajc ile Emre Mor ilk 11’de görevlendirilirken ikinci yarıda oyundan alındılar.

ZAJC İLE EMRE, KAYSERİ'YE KARŞI FORMA GİYEMEDİ

ZAJC İLE EMRE, KAYSERİ'YE KARŞI FORMA GİYEMEDİ
Jesus, Kayserispor’u 2-0 yendikleri karşılaşmada ise Arda Güler’e 90’ıncı dakikadan sonra şans verirken, Zajc ile Emre Mor’a forma vermedi.

ALANYA KARŞILAŞMASINDA ZAJC SÜRE BULAMADI

ALANYA KARŞILAŞMASINDA ZAJC SÜRE BULAMADI
Alanyaspor ile oynanan mücadelede ise Zajc yine görev alamazken Emre Mor ise 11’de başladı ve 66 dakika şans buldu. Arda Güler ise 82’nci dakikada oyuna dahil oldu.

DERBİDE ÜÇÜ DE OYNAMADI

DERBİDE ÜÇÜ DE OYNAMADI
Ligin 8’inci haftasında ise Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe’de Arda Güler ile Emre Mor yedekler arasında bekleyişini sürdürüp forma şansı bulamadı. Miha Zajc ise milli takımın geç dönüp antrenman eksiği bulunduğu gerekçesiyle derbi maç kadrosuna dahil edilmedi.

JESUS'UN ARDA KARARI

JESUS'UN ARDA KARARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Arda Güler ile ilgili kafasındaki karar çok net. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz görüyor.
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