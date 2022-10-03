Meğer her şey bu yüzdenmiş! Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı...

Fenerbahçe’de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi. Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor. Emre Mor her ne kadar değişmeli olarak sahadaki yerini alsa da teknik direktör Jesus, Miha Zajc ile Arda Güler'i yedek kulübesinde unuttu.