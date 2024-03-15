MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Poyraz'ın aldığı cezaları umursamadı! Tatile çıktı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Poyraz'ın aldığı cezaları umursamadı! Tatile çıktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 11:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşıyor. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evinden çuvalla yemek çaldığının açıklanmasından sonra tatile gitmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Ünlü ismin tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Yasmin Erbil son dönemlerde babası hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Bir ailenin evine çuvalla girmişti! Poyraz hakkında bomba sözler Bir ailenin evine çuvalla girmişti! Poyraz hakkında bomba sözler

Keşfet

TATİLE GİTTİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken bir isim.

Özellikle iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Erbil, son olarak 354 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Mısır'a tatile gittiği pozlarını paylaştı.

Piramitler önünde poz veren Erbil'e sosyal medyada yorum yağdı. Hayranları ünlü isme "Poyraz develeri de çalmasın bak", Poyraz ceza almış, Yasmin tatile gidiyor", "Tam Poyrazlık yer kesin severdi" gibi yorumlar yapıldı.

Survivor All Star yarışmasının yayınlanan geçen bölümlerinde Acun Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evinden çuvalla yemek çaldığını açıklamıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayın ardından Acun Ilıcalı, Survivor Poyraz'a 10 ödül oyunu cezası vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil poyraz Mehmet Ali Erbil ali erbil
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Mevduat faizi tekrar yükselişte! Faiz oranları yüzde 52'yi gördü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Mevduat faizi tekrar yükselişte! Faiz oranları yüzde 52'yi gördü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Peygamberliğini ilan etti, çocuk mezarları bulundu

Peygamberliğini ilan etti, çocuk mezarları bulundu

Kuyumcuya silah tehdidiyle gasp! Korku dolu anlar kamerada

Kuyumcuya silah tehdidiyle gasp! Korku dolu anlar kamerada

CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi

CHP'nin kalesi düşüyor, İYİ Parti sürprizi

Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

Nöbet tutan askeri böyle taciz ettiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.