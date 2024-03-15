Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Poyraz'ın aldığı cezaları umursamadı! Tatile çıktı

Yasmin Erbil son dönemlerde babası hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken bir isim.
Özellikle iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Erbil, son olarak 354 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Mısır'a tatile gittiği pozlarını paylaştı.
Piramitler önünde poz veren Erbil'e sosyal medyada yorum yağdı. Hayranları ünlü isme "Poyraz develeri de çalmasın bak", Poyraz ceza almış, Yasmin tatile gidiyor", "Tam Poyrazlık yer kesin severdi" gibi yorumlar yapıldı.
Survivor All Star yarışmasının yayınlanan geçen bölümlerinde Acun Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evinden çuvalla yemek çaldığını açıklamıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayın ardından Acun Ilıcalı, Survivor Poyraz'a 10 ödül oyunu cezası vermişti.