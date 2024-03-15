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  4. Bir eve girip yiyecek çalmıştı! Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama: "Poyraz'ın kafasında..."

Bir eve girip yiyecek çalmıştı! Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama: "Poyraz'ın kafasında..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.03.2024 09:31
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Survivor All Star yarışmasının yayınlanan geçen bölümlerinde Acun Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evinden çuvalla yemek çaldığını açıklamıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olayın ardından Acun Ilıcalı, Survivor Poyraz'a 10 ödül oyunu cezası vermişti. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan yeni bir açıklama geldi.

Bir eve girip yiyecek çalmıştı! Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama: "Poyraz'ın kafasında..."

Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Her bölümünde yeni olaylar yaşanan programda Kırmızı ve Mavi takım arasında gerilim giderek artıyor.

Yarışmanın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Poyraz'ın hırsızlık yaptığı gündeme gelmişti.

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Acun Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girerek çuvalla yemek çaldığını açıklamıştı. Ilıcalı, Poyraz'ın cezasını 10 ödül oyununa katılamaması olarak belirlenmişti.

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Geçtiğimiz gün Emirgan'da görüntülenen Acun Ilıcalı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"BİZİM İÇİN KURAL İHLALİ"

Ilcalı, şunları ifade etti:

"Bu sezon tecrübeli yarışmacı olduğu için biraz daha uyanıklar diyebiliriz. Poyraz'ın kafasında bir ev bulup içine gireyim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Yine de ne düşündü girdi, bilmiyorum ama keşke girmeseydi. Yarışma içerisinde hep söylüyorum, illegal besin edinmeyi hırsızlık saymıyoruz. Onun niyeti de o değil bu bizim için kural ihlali."

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Acun Ilıcalı poyraz sahra
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