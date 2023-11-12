Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle ilgili bomba itirafta bulundu!

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaparken ayrılık kararı almış ve genç kadın hakkında "Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı" demişti.