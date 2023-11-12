Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle ilgili bomba itirafta bulundu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmış ve genç kadına evlilik teklif etmişti.
Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaparken ayrılık kararı almış ve genç kadın hakkında "Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı" demişti.
Ünlü isim geri adım attı ve ilginç bir itirafta bulundu. Erbil açıklamasında "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. Hâlâ konuşuyoruz ama barışma durumumuz yok" dedi.