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  4. Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan birlikte yaşadıkları boğaz manzaralı villanın kapılarını açtı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti

Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan birlikte yaşadıkları boğaz manzaralı villanın kapılarını açtı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 16:51
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Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldiler. Çift birlikte yaşadıkları boğaz manzaralı villanın kapılarını açtı.

Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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EVİNİN MANZARASI DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çiftinin her olayı çok konuşuluyor.

Çift bu kez birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villasıyla gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'la birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villanın kapılarını "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı.

Ünlü şovmen'in salonunda kahve tonları hakim... Erbil'in evinde bulunan kahverengi deri çekyat ve masanın ahşap olması dikkat çekti.

Ünlü komedyenin yatak odası tam 3 ayrı bölümden oluşuyor. Yatağın tam önünde yer alan kocaman bir ayna görenleri şaşırttı.

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Mehmet Ali Erbil sevgilisi yaşında ali erbil
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