Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan birlikte yaşadıkları boğaz manzaralı villanın kapılarını açtı! Yatak odasındaki o detay dikkat çekti

Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çiftinin her olayı çok konuşuluyor.
Çift bu kez birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villasıyla gündeme geldi.
Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'la birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villanın kapılarını "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı.
Ünlü şovmen'in salonunda kahve tonları hakim... Erbil'in evinde bulunan kahverengi deri çekyat ve masanın ahşap olması dikkat çekti.
Ünlü komedyenin yatak odası tam 3 ayrı bölümden oluşuyor. Yatağın tam önünde yer alan kocaman bir ayna görenleri şaşırttı.