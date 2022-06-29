İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda konser düzenledi.
Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı önündeki mehteran konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.
Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman" ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.
Konserler, yaz boyunca her hafta salı 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba 11.00'de Topkapı Sarayı'nda devam edecek.
Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz