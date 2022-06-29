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Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

29.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda konser düzenledi.

Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı önündeki mehteran konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman" ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.

Konserler, yaz boyunca her hafta salı 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba 11.00'de Topkapı Sarayı'nda devam edecek.

Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

Mehteran Birliği, yaz aylarında Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında konser verecek

Mehteran Birliği, yaz aylarında Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında konser verecek

Mehteran Birliği, yaz aylarında Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında konser verecek

Mehteran Birliği, yaz aylarında Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında konser verecek

Mehteran Birliği, yaz aylarında Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında konser verecek

Mehteran Birliği, yaz aylarında Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında konser verecek

Mehteran Birliği, yaz aylarında Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında konser verecek

Mehteran Birliği, yaz aylarında Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında konser verecek

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