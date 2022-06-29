Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman" ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.

Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

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