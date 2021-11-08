Meksikalı hava durumu spikeri Yanet Garcia, Instagram pozlarıyla kasıp kavuruyor!

Meksikalı güzel sunucu Yanet Garcia, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en seksi hava durumu spikeri olarak tanınan Garcia, cesur pozlarıyla akılları baştan alıyor.
MODELLİKTEN SPİKERLİĞE
1990 yılında Meksika'da doğan Yanet Garcia, 2015 yılından itibaren adından söz ettirmeye başladı.
Mexican TV'de hava durumu sunuculuğu yaparken güzelliğiyle dikkat çeken Garcia, sosyal medya fenomeni haline geldi.
Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi bulunan sunucu, kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topluyor.
Sunucu olmadan önce modellik yapan Garcia, düzgün fiziğini, spora borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu, ateşli pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.
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