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Meksikalı hava durumu spikeri Yanet Garcia, Instagram pozlarıyla kasıp kavuruyor!

08.11.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seksi hava durumu spikeri olarak bilinen Yanet Garcia, 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Meksikalı güzel sunucu Yanet Garcia, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en seksi hava durumu spikeri olarak tanınan Garcia, cesur pozlarıyla akılları baştan alıyor.

MODELLİKTEN SPİKERLİĞE

1990 yılında Meksika'da doğan Yanet Garcia, 2015 yılından itibaren adından söz ettirmeye başladı.
Mexican TV'de hava durumu sunuculuğu yaparken güzelliğiyle dikkat çeken Garcia, sosyal medya fenomeni haline geldi.
Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi bulunan sunucu, kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topluyor.
Sunucu olmadan önce modellik yapan Garcia, düzgün fiziğini, spora borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu, ateşli pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Model Meksika
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