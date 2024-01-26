Melisa Aslı Pamuk külot modasına uydu! Tarzına yorum yağdı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Rol aldığı yapımlar, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk son olarak başrolünde yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılmamasıyla gündem olmuştu.





KÜLOT MODASINA UYDU

Galaya gitmeyip Paris defilelerinden paylaşımlar yapan Melisa Aslı Pamuk şimdi de külot modasına uydu.

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Pamuk'un tarzına yorum yağdı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Giyinmeyi unutmuş', 'Bu ne hal', 'Buna da tarz mı deniyor' gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Aslı Pamuk, 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu.