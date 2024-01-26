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  4. Melisa Aslı Pamuk külot modasına uydu! Tarzına yorum yağdı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Melisa Aslı Pamuk külot modasına uydu! Tarzına yorum yağdı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Son olarak İsmail Hacıoğlu ile başrolünü paylaştığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu filminin galasına katılmayıp Paris defilelerini gezmişti. Bu hareketi ile çok konuşulan Pamuk şimdi de külot modasına uydu. Ünlü ismin tarzına adeta yorum yağdı.

Rol aldığı yapımlar, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk son olarak başrolünde yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılmamasıyla gündem olmuştu.

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KÜLOT MODASINA UYDU

Galaya gitmeyip Paris defilelerinden paylaşımlar yapan Melisa Aslı Pamuk şimdi de külot modasına uydu.
İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Pamuk'un tarzına yorum yağdı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Giyinmeyi unutmuş', 'Bu ne hal', 'Buna da tarz mı deniyor' gibi yorumlar yapıldı.
Melisa Aslı Pamuk, 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu.
Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında temsil etti.
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Melisa Aslı Pamuk sosyal medya İsmail Hacıoğlu ünlü oyuncu
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