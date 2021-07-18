Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Mustafa Mert Koç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Instagram adresi ne?

Mustafa Mert Koç, en son Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Mitra" karakteri ile gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk ile tatilde görüntülendi. Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan Mustafa Mert Koç'un kim olduğu araştırılıyor. Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterine hayat verdi.