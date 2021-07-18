Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Mustafa Mert Koç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Instagram adresi ne?

Mustafa Mert Koç, en son Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı "Mitra" karakteri ile gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk ile tatilde görüntülendi. Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan Mustafa Mert Koç'un kim olduğu araştırılıyor. Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterine hayat verdi.
Mustafa Mert Koç kimdir?
1994 İstanbul doğumlu Mustafa Mert Koç 27 yaşındadır. Türk oyuncu olan Koç siyasal bilgiler bölümünden mezun oldu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle takipçi kitlesi oluşturan Mustafa Mert Koç yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çekerek oyunculuğa adım attı. Mustafa Mert Koç Instagram'da "mustafamertkoc" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.
Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterine hayat verdi. Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde "Onur" rolünü oynadı ve bu rolüyle çok sevildi. Koç, oyunculuk eğitimi almak için Los Angeles'a gitti. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
* Benim Adım Melek (Ömer, 2019)
* Şahin Tepesi (Cem, 2018)
* Yeter (Mert, 2016)
* Hayat Bazen Tatlıdır (Onur, 2016)
* Organik Aşk (Bülent, 2017)
* Ketenpere (Trafik Polisi, 2017)
* Kolpaçino (Kral, 2014)
MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?
14 Nisan 1991 Hollanda doğumlu Melisa Aslı Pamuk 30 yıl yaşındadır. Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve modeldir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum