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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

06.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'in Mucur ve Kaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Mucur'da partililerce karşılanan İnce, seçim otobüsüyle ilçe turu attıktan sonra pazar yerinde esnafla sohbet etti.

Gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce, daha sonra Kaman ilçesine geçti.

Burada Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Muharrem İnce, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere, Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık ve partililer de eşlik etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Kaman Mucur ziyaret

Kırşehir Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
12:37
İkindi
15:51
Akşam
18:27
Yatsı
19:43
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

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