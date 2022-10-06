Ziyaretlere, Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık ve partililer de eşlik etti.

Burada Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Muharrem İnce, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz