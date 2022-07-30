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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

30.07.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Antalya temasları kapsamında Manavgat ilçesine gelen İnce, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gazetecilere açıklama yapan İnce, kendisine "Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı var. Sen oyları bölme." ifadelerinin söylendiğini aktardı.

Bunu söyleyenlerin matematik bilmediğini kaydeden İnce, "Önceden parlamenter sistemde futbolun kuralları geçerliydi. Şimdi başkanlık sistemi var. Basketbolun kuralları geçerli. Hala bana 'penaltı yapma, ofsayta düşme.' diyorlar. Ofsayt, penaltı futbolda var, basketbolda yok. Kurallar değişti. Oy bölmesi diye bir şey yok bu sistemde. Erdoğan 50+1'i alıyorsa ilk turda geçmiş olsun zaten. İster bir aday olsun, ister 20 aday olsun. Alamıyorsa ikinci turu var bunun. Bu milletvekili seçimi değil, iki turlu bir seçim." dedi.

İYİ Parti'nin seçimlere CHP'nin desteğiyle girdiğini vurgulayan İnce, "2018'de ben adayken İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp beni destekledi mi? Hayır. O zaman İYİ Parti neden bölücü olmadı da bugün neden biz bölücü oluyoruz. Bugün bana bölücü diyenlerin, geçmişte de bölücü demeleri gerekirdi. Demek ki bir tutarsızlıkları var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunan İnce, şunları söyledi:

"6'lı masa aday bulamıyorsa ben buradayım dedim. Ama dedim oy verecekler bana. Kendi afişlerini asmayacaklar, benim afişlerimi asacaklar. 'Sandığa sahip çıkacaklar. Hazine paralarını harcayacaklar, kasada tutmayacaklar, şartlarım var' dedim. Kıyamet koptu. Özellikle bu yandaş, fondaş medyadan. Bu CHP kasasından beslenen gazeteciler köpürüyor bana. Ya kardeşim ben bir şey söylüyorum. Bunlar arkamda dursun ben yüzde 65 oyla seçimi alırım. 6'lı masanın içinde böyle bir iddiada bulunan bir kişi var mı? Yok. Ya diyorsan ki 'yüzde 65 oy iddiasında bulunuyorsun, geçen sefer kazanamadın.' Doğru, geçen sefer dolar 4 liraydı. Bu sefer dolar 18 lira. Geçen sefer ekonomik kriz böyle değildi. Onun için bazıları aday olmayı düşünüyor zaten. 4 lirayken olmayanlar, 18 lirayken oluyor. Ben iddiamın arkasındayım. Onlar yanımda durursa mertçe dururlarsa beni satmazlarsa, 12 bin sandığa gözlemci koymayıp, sonra 'seçim gecesi neredeydin' diyen trollerini bana saldırtmazlarsa ben bu seçimi alırım. Ama bu iddiada başka biri varsa da çıksın ortaya. Dolara güvenmeden, kendine güvenerek çıksın."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Manavgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu

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antalya Manavgat Muharrem İnce

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