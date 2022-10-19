'Memphis Depay, ocakta Aslan olacak!' Barcelona biletini kesti, Galatasaray bu kez bitirmek için operasyon başlattı...

Galatasaray, yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri transfer etmiş, Alexis Sanchez ve Memphis Depay gibi futbolcuları ise kadroya katmak istemesine rağmen anlaşma sağlayamamıştı. Sarı - kırmızılılar, İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay için devre arasında yeniden harekete geçecek.
MEMPHIS DEPAY, OCAKTA GALATASARAY'A...
BARCELONA GÖNDERMEK İSTİYOR
İspanyol basınının haberine göre; Barcelona, Memphis Depay'ın devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istiyor.
OCAK AYINDA AYRILACAK
Katalan devi ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı olan Hollandalı yıldız oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.
GALATASARAY DEVREYE GİRECEK
Galatasaray'ın ise transfer penceresi açılır açılmaz futbolcunun imzası için devreye girmesinin beklendiği ifade edildi.
SEZON BAŞINDA OLMADI
Barcelona'nın ocak ayında uygun bir rakama bırakacağı Depay'dan sezon başında yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçen Galatasaray'ın, bu kez imzayı attıracağı aktarıldı.
BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona forması ile 3 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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