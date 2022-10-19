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'Memphis Depay, ocakta Aslan olacak!' Barcelona biletini kesti, Galatasaray bu kez bitirmek için operasyon başlattı...

19.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde birçok futbolcuyu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bazı isimlere imza attırmak istese de başarılı olamamıştı. Sezon başında Barcelona'dan Memphis Depay için görüşmelerde bulunan sarı - kırmızılılar, oyuncu için istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçmişti. İspanyol basını, Barcleona'nın Hollandalı golcüyü devre arasında uygun bir bedelle satmak istediğini ve Galatasaray'ın da harekete geçeceğini yazdı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri transfer etmiş, Alexis Sanchez ve Memphis Depay gibi futbolcuları ise kadroya katmak istemesine rağmen anlaşma sağlayamamıştı. Sarı - kırmızılılar, İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay için devre arasında yeniden harekete geçecek.

MEMPHIS DEPAY, OCAKTA GALATASARAY'A...

BARCELONA GÖNDERMEK İSTİYOR

BARCELONA GÖNDERMEK İSTİYOR
İspanyol basınının haberine göre; Barcelona, Memphis Depay'ın devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istiyor.

OCAK AYINDA AYRILACAK

OCAK AYINDA AYRILACAK
Katalan devi ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı olan Hollandalı yıldız oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.

GALATASARAY DEVREYE GİRECEK

GALATASARAY DEVREYE GİRECEK
Galatasaray'ın ise transfer penceresi açılır açılmaz futbolcunun imzası için devreye girmesinin beklendiği ifade edildi.

SEZON BAŞINDA OLMADI

SEZON BAŞINDA OLMADI
Barcelona'nın ocak ayında uygun bir rakama bırakacağı Depay'dan sezon başında yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçen Galatasaray'ın, bu kez imzayı attıracağı aktarıldı.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona forması ile 3 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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