İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

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