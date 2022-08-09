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Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

09.08.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

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