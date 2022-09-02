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Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

02.09.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu gişelerindeki bir tesiste partililer tarafından karşılanan Akşener'e çiçek verildi.

Akşener, daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin bölgedeki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğu anadolu

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