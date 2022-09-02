Akşener, daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin bölgedeki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.

Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu

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