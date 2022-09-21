Merhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildi

Başkent Postası gazetesi tarafından düzenlenen "Merhamet ve Emek Ödülleri" sahiplerini buldu.

ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen ve semazen gösterisiyle başlayan törenin açılışında konuşan Başkent Postası gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Seyfi Uzunkök, bu ödülleri, toplum içinde insana dokunan, çevresindekilere yardım elini uzatan insanlara verdiklerini söyledi.

Uzunkök, "Türkiye'de nasıl ödül verildiğini, özellikle kariyer sahibi insanlara nasıl ödül verildiğini çok iyi biliyoruz. Bunu bildiğimiz için de mücadelemize devam edeceğiz ve iyilik timsali olan insanlara ödül vereceğiz." dedi.

Törende, ilk ödül Afyonkarahisar'da kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda zor durumda kalan sürücülerin yardımına evde demlediği çay ve bisküvilerle yetişen köy imamı Adem Eser'e verildi.

Ödülünü eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan alan Eser, iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğini, insanın ancak böyle mutlu olabileceğini ifade etti.

Arınç da bu ödül töreninin çok anlamlı olduğunu, toplumda merhametin yayılması gerektiğini belirterek, "İyilik yapmak doğru olan bir şeydir, yapılması gereken bir şeydir. Bugün 100 bin kişi içerisinde karşılıksız iyilik yapabilecek kaç kişi kaldı. Bunları takdir etmek, ödüllendirmek ve bunların örnek olmasını temin etmek mecburiyetindeyiz." dedi.

- Kalp krizi geçiren yolcunun hayatını kurtardı

Kalp krizi geçiren yolcuyu kalp masajıyla hayata döndüren belediye otobüsü şoförü Berat Sayılgan da ödüle layık görüldü. Sayılgan, ödülünü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den aldı.

Destici, Merhamet ve Emek Ödülleri'nin isminin, anlamının ve içeriğinin değerli olduğunu belirterek, "Bizler Müslüman olarak emeğe büyük önem veririz. Peygamber Efendimizin 'Alın teri kurumadan, kişinin hakkını, emeğinin karşılığını verin' hadisi bizim için önemlidir. Hayatımızda bugün emeğin çoğu zaman kıymetinin bilinmemesi gerçeği değiştirmez, emek her şeyin üzerindedir." dedi.

Türklerin her zaman merhametli bir millet olduğunu da ifade eden Destici, ödül alan merhamet timsali vatandaşları tebrik etti.

13 iyilikseverin plaketle ödüllendirildiği törene, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de katıldı.