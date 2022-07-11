MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, bayram tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu ilçedeki plajlar, tatilini deniz kıyısında geçirmek isteyen tatilcileri ağırlıyor.
Arkum, Yeşilovacık ve Tisan plajlarında yoğunluk oluşturan turistler, serinlemek için sık sık denize giriyor.
Bazı tatilciler tekne turlarıyla Doğu Akdeniz'in koylarını gezerken bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih ediyor.
Taşucu sahilindeki vatandaşlar da limandaki Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın manzarası eşliğinde suyun tadını çıkarıyor.
Sahilde ailesiyle mangal yapan Mustafa Eker, gazetecilere, kurbanı kestikten sonra denize geldiklerini belirterek, "Serinlemek için kendimizi denize attık. Herkese tavsiye ederim." dedi.
Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz