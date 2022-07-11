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Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

11.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, bayram tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu ilçedeki plajlar, tatilini deniz kıyısında geçirmek isteyen tatilcileri ağırlıyor.

Arkum, Yeşilovacık ve Tisan plajlarında yoğunluk oluşturan turistler, serinlemek için sık sık denize giriyor.

Bazı tatilciler tekne turlarıyla Doğu Akdeniz'in koylarını gezerken bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih ediyor.

Taşucu sahilindeki vatandaşlar da limandaki Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın manzarası eşliğinde suyun tadını çıkarıyor.

Sahilde ailesiyle mangal yapan Mustafa Eker, gazetecilere, kurbanı kestikten sonra denize geldiklerini belirterek, "Serinlemek için kendimizi denize attık. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

Mersin plajlarında bayram tatili yoğunluğu

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Kurban Bayramı Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:24
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:10
Yatsı
21:44
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