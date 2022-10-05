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Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

05.10.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda, Hong Kong bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Hong Kong bandıralı Delphis Riga gemisinde muz yüklü konteynerler içerisinde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşan konteynerde narkotik dedektör köpekleri "Miror" ve "Brego"nun desteğiyle arama yaptı.

Aramada, muz yüklü konteynerin havalandırma boşluğunda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Polis, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla M.K, A.K, G.S, A.U.B. ve E.G.Ö'yü gözaltına alındı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin kokain

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