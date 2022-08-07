İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilogram eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullanmıştı.

Mersin'de 105 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

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