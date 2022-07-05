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Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

05.07.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın orman işletme müdürlüğü

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