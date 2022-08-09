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Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

09.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan beyaz incir, kilogramı 10-15 liradan alıcı buluyor.

Lezzeti, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan beyaz incirin, olgunlaştığı Dereköy Mahallesi'ndeki bahçelerde hasadına başlandı.

Özenle kasalara yerleştirilen incirler, kamyonetlerle ilçe haline gönderiliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, bir araya geldiği hasat yapan çiftçilere sezonlarının iyi geçmesini diledi.

Bayır, AA muhabirine, ilçede 4 bin 85 dekar alanda incir üretildiğini belirterek, hasadın ekime kadar süreceğini söyledi.

İç piyasanın beyaz incire ilgi gösterdiğini ifade eden Bayır, "Bu yıl incirin rekoltesinin 7 bin ton olacağını tahmin ediyoruz. Mut beyazı olarak adlandırılan sofralık incirin, coğrafi işaretle tescil edilmesi için Mut Ticaret Odası ve Mut Ziraat Odasının da katılımıyla çalışma başlattık." dedi.

Mahalle muhtarı ve üretici Bülent Yüksel de incirin kalitesinden dolayı rağbet gördüğünü, ilk ürünlerin kilogramının 10-15 liradan satıldığını kaydetti.

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

Mersin'de beyaz incir hasadı başladı

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