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Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

01.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Almanya'da ikamet eden Almanları, Mersin'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdıkları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çağrı merkezi kurarak Almanya'daki yaşlı Alman vatandaşları dolandıran suç örgütünü tespit etti.

Ekipler, çağrı merkezinden Alman vatandaşların sabit hatlarını arayarak kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan örgüt üyelerinin söz konusu mağdurların güvenlerini kazandığını ve bu yolla çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon 581 bin 500 avro dolandırdığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Denizli ve Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından özel harekat ekiplerinin de desteğiyle suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, elebaşı olduğu iddia edilen H.M'nin Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki ikametinin kapısını koçbaşı kullanarak kırdı. Evde yapılan aramada H.M. bulunamadı.

Ekipler şüpheli H.M'yi ikametinin yakınındaki sokakta kovalamaca sonucu yakaladı. Operasyon kapsamında, H.M. ile örgüt yöneticileri olduğu ileri sürülen H.Ç, A.Y. ve M.Ç'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Çağrı merkezinde ve ikametlerde yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanılan bilgisayarlar, çok sayıda döviz ve ziynet eşyası ele geçirilirken, suçtan elde edilen gelirle alınan çok sayıda taşınmaz tapu ve araca da el konuldu.

Ekipler, 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

Mersin'de çağrı merkezi kurarak Almanları dolandırdıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin çağrı merkezi telefon

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