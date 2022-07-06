Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)
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