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Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

06.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede - Bölge - Mersin - Merkez

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