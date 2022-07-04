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Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı

04.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, 13 şüphelinin gözaltına alındığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında bir zanlı daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 13 kişinin yakalandığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli M.A'nın da adresini belirledi.

Şüpheli M.A, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'de 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmada, haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 13'ü yakalanmıştı.

Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı

Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli Mersin DEAŞ firari

Mersin Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:20
Öğle
12:51
İkindi
16:41
Akşam
20:11
Yatsı
21:48
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

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