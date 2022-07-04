Mersin'de 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmada, haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 13'ü yakalanmıştı.

Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda firari bir şüpheli daha yakalandı

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