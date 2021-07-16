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Mersin'de devam eden orman yangını İHA ile görüntülendi

16.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söndürme çalışmalarını yangın komuta aracından takip ediyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yapılan müdahaleler, insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede görevli İHA tarafından kaydedilen görüntüler de basınla paylaşıldı.

- Bakan Pakdemirli çalışmaları yangın komuta aracından takip ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Vali Ali İhsan Su da yangın komuta aracıyla bölgeyi gezerek alevleri kontrol altına alma çalışmalarını inceledi.

İHA'dan komuta aracının ekranlarına yansıtılan rotaları takip eden Pakdemirli, ekiplerin koordinasyonunu da yürüttü.

Kızılçam ormanındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Mersin'de devam eden orman yangını İHA ile görüntülendi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söndürme çalışmalarını yangın komuta aracından takip ediyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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yangın Mersin

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