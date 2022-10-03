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Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

03.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde emekli çift, sirke üretimi için bahçelerine ektikleri alıçlar ilgi görünce satışına başladı.

Ali ve Ayşe Tok çifti, emekli olduktan sonra ailelerinden kalan Çamlıca Mahallesi'ndeki bahçeli eve yerleşti.

Sirke yapmak için 2 dönümlük arazinin bir kısmına alıç eken çift, hem ürünün kendisi hem de sirkesi rağbet görünce üretimi tüm bahçeye yaydı.

Emekli öğretmen Ali Tok, gazetecilere, hasadına başladıkları üründe yaklaşık bir ton rekolte beklediklerini söyledi.

Hasat sezonunun iyi geçtiğini belirten Tok, "Biz alıç ektikten sonra çevremizdeki aileler de üretime başladı. Alıcın getirisinin yüksek olduğunu gören, tadını seven herkes ürünü değerlendirmeye çalıştı. Ürünlerin kilogramı şu anda dalında 50 liradan satılıyor. Hasat ettiğimiz ürünleri kent merkezi ile Antalya ve Gaziantep gibi farklı illere gönderiyoruz." dedi.

Tok, alıç sirkesinin kilogramının da 80-100 liradan alıcı bulduğunu dile getirdi.

Emekli memur Ayşe Tok da ürünün veriminden memnun olduklarını ifade ederek, "Memleketimize katma değer sağlayabiliyorsak, üretebiliyorsak, emekli maaşımıza da destek olabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

Mersin'de emekli çift sirke yapmak için ektikleri alıçları gelire dönüştürdü

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alıç Mersin Silifke hasat

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