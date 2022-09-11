MERSİN (AA) - Mersin'de ortopedik engelli damat adayı, nikahın yapılacağı salona belediyenin engelli transfer aracıyla ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ortopedik engelli Mustafa Erşahin, Kongre ve Sergi Salonu'ndaki nikahına gitmek için yardım istedi.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü ekipleri, talep üzerine iletişim kurduğu Erşahin'i engelli transfer aracıyla salona götürdü.
Erşahin, salondaki törenle hayatını bedensel engelli Meryem Erşahin ile birleştirdi.
Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti
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