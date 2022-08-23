YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

23.08.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, esnaf ve tüketici arasında "köprü" olması amacıyla geliştirilen "Esnaf Seninle" mobil uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (Mersin ESOB) hayata geçirilen mobil uygulamanın tanıtımı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, dünya genelinde üretim şekilleri, pazarlama ve ticaret anlayışının hızla değiştiğini söyledi.

Değişime ayak uyduranların yoluna devam ettiğini aktaran Küçük, "Bu tür yenilikleri takip amaçlı oluşturulan bu uygulamanın esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mersin gibi ticaret kültürünün ve altyapısının bulunmuş olduğu şehirden tüm Türkiye'de örnek olabilecek bir çalışma olacağını ümit ediyorum. Bu tür yeniliklerle beraber esnafımızın bol kazanç elde etmesini diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de esnafa katkı sağlayacak bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, "Bu, son derece önemli ve değerli bir çalışma. Yerli ve milli. Komisyon, ek ücret yok. Son derece kazançlı. Çağ bunu gerektiriyor. Çağa ayak uydurmazsanız aslında yürüdüğünüzü zannedersiniz ama kendini güncellemezseniz çağın gerisinde kalırsınız." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, esnaf ve sanatkarların hayatın her alanında yer aldığına dikkati çekerek, mobil uygulamanın geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- Esnaf temsilcileri

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, esnaf için çok önemli bir gün olduğunu, projeye büyük ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer de uygulamanın esnafa büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bileşenlerimiz tamamen yerel. Uzun süren çalışmalar sonunda bu aşamaya getirdik. İnşallah odalarımızın ve esnafımızın bu sisteme sahip çıkmasıyla eminim ki Türkiye'de bir ilk olacağız. Birçok il bizi takip edecek. Tüketiciyle esnafımızı buluşturacağız. Bütün derdimiz bu. Ticari faaliyetleri, ederi, bedeli tamamen esnafımızla tüketici arasında gerçekleşecek."

Konuşmaların ardından katılımcılara mobil uygulamayla ilgili bilgi verildi.

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Mersin mobil uygulama tanıtım tüketici

Mersin Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:49
İkindi
16:31
Akşam
19:31
Yatsı
20:51
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.