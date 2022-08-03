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Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

03.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çalışma kapsamında, "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen polis, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi hücre evi olarak kullanılan adreste yakaladı.

Adreste 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen M.E. ve U.B'nin işlemleri devam ediyor.

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

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pkk Mersin operasyon

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