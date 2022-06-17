MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde, geçen yılki orman yangınlarında zarar gören alanlarda gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmaları için keşif uçuşuyla havadan inceleme yapıldı.
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Silifke'de geçen yıl çıkan orman yangınından etkilenen Yeşilovacık Mahallesi'nde helikopterle keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Ekipler, sonrasında Aydıncık ilçesinin Pembecik, Yenikaş, Karaseki ve Merkez mahallerindeki orman yangınlarında zarar gören alanları da havadan inceledi.
Yangınlarda zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.
İşletme Müdürü Muharrem Şahin, AA muhabirine, keşif uçuşunun zarar gören alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.
Aydıncık'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını 31 Temmuz'da, Silifke'de 29 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını da 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. İki ilçedeki yangında bazı evlerde de hasar oluşmuştu.
Mersin'de geçen yılki yangınlardan etkilenen ormanlar havadan görüntülendi
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