Aydıncık'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını 31 Temmuz'da, Silifke'de 29 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını da 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. İki ilçedeki yangında bazı evlerde de hasar oluşmuştu.

Mersin'de geçen yılki yangınlardan etkilenen ormanlar havadan görüntülendi

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