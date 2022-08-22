YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

22.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
05:57
Öğle
12:50
İkindi
16:32
Akşam
19:32
Yatsı
20:53
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.