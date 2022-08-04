YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

04.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, araçlarında 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapıldı.

Şüphe üzerine durdurdukları ticari araçta detaylı arama yapan ekipler, kapıların iç bölümlerine, ön konsola ve ilk yardım çantasına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araçtaki H.B, M.K. ve V.G. gözaltına alındı.

Uygulamada durdurulan otomobilde de 385,1 gram esrar, 405 sentetik hap ve 3,4 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, B.Ö. ve R.K'yi gözaltına aldı.

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin uygulama

Mersin Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:42
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:53
Yatsı
21:20
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.