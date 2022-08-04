Uygulamada durdurulan otomobilde de 385,1 gram esrar, 405 sentetik hap ve 3,4 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, B.Ö. ve R.K'yi gözaltına aldı.

Mersin'de iki araçta 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

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