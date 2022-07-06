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Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

06.07.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, yangın çıkan iş merkezindeki 3 ofiste hasar oluştu.

Saray Mahallesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş merkezindeki klima ünitelerinin sokağa düşmesi nedeniyle vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş merkezindeki 3 ofiste hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin iş merkezi

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