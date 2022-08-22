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Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

22.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde dağ yamacındaki kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sadiye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Oksal, 3 gün önce kaybolan keçisinin Fenerce mevkisindeki kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.

Oksal'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halatla yamaca inen ekipler, sarp kayalıklardan kurtardığı keçiyi sahibine teslim etti.

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Toroslar keçi İtfaiye

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