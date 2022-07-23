Mersin'de obruğa düşen keçiyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 metre derinliğindeki obruğa düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akkuş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkisinde hayvanlarını otlatırken, bir keçisinin kaybolduğunu fark etti.

Keçisinin obruğa düştüğünü belirleyen Akkuş, kendi imkanıyla hayvanı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 15 metre derinliğindeki obruğa inerek keçiyi kurtardı. Ekipler, aynı obrukta daha önce düştüğü tahmin edilen bir keçiyi de telef olmuş buldu.

Keçisine kavuşan Akkuş, ekiplere teşekkür etti. ​​​​​​​